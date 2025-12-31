پیروزی‌های متوالی چادرملو به عدد ۸ رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بلندقامتان اردکانی در هفته دهم لیگ برتر والیبال کشور در سالن شهید سلیمانی این شهر به مصاف طبیعت اسلامشهر رفتند.

اردکانی‌ها دست اول را ۲۵ ـ ۲۳ به مهمان واگذار کردند، اما در ادامه بازی موفق شدند سه دست متوالی کسب کرده و سه بر یک به پیروزی برسند.

چادرملو دست‌های دوم تا چهارم را ۲۵ ـ ۱۵، ۲۵ ـ ۱۹ و ۲۵ ـ ۲۰ از آن خود کرده تا به هشتمین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر والیبال دست یابد.

این تیم چهارشنبه هفته آینده در دیداری سخت، میزبان صدرنشین لیگ یعنی فولاد سیرجان است.