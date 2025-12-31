ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده‌ و پاکستان نیز به‌ سرعت در این مسیر پیش رفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، پاکستان اکنون در میان سه کشور نخست جهان از نظر پذیرش ارزهای دیجیتال قرار دارد؛ جایگاهی که از رشد چشمگیر استفاده از رمزارزها در میان شهروندان این کشور حکایت دارد.

همزمان دولت پاکستان نیز سیاست‌های خود را بازنگری کرده است. تشکیل شورای ویژه ارزهای دیجیتال و برنامه‌ریزی برای ایجاد چارچوب قانونی، نشان می‌دهد دولت به‌دنبال نظارت، کنترل و قانون‌مند کردن بازار رمزارزها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

با وجود هشدارهای بانک مرکزی درباره ریسک‌های این بازار، روند تحولات نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال به واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد پاکستان تبدیل شده‌اند؛ واقعیتی که آینده آن، به نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت دولت گره خورده است.

کارشناسان معتقدند این تغییر رویکرد می‌تواند پتانسیل‌های عظیم اقتصادی از جمله بهبود خدمات مالی برای جمعیت گسترده‌ای از افراد بدون دسترسی به بانک و فرصت‌های تازه در بخش فناوری را برای پاکستان به ارمغان آورد.

پاکستان با قرار گرفتن در جمع سه کشور برتر جهان در پذیرش ارزهای دیجیتال و همزمان حرکت دولت به‌سوی قانون‌مندکردن این بازار، در آستانه تبدیل رمزارزها به بخشی تعیین‌کننده از آینده اقتصاد و نظام مالی خود قرار گرفته است.