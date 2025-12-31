مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی از تحقق کامل برنامه‌های تولید در ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: با پیاده‌سازی دقیق اقدام‌های نوآورانه، تولید در ماه‌های پیش‌رو و سرد سال ۷ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، بهزاد سالاری با اشاره به مهم‌ترین دستاورد‌های این پالایشگاه در ۹ ماه گذشته اظهار کرد: پالایشگاه چهارم با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه واحد‌ها و اجرای اقدام‌های فنی مؤثر، توانسته است به تمام برنامه‌های از پیش تعیین‌شده تولید دست یابد و در برخی مقاطع فراتر از برنامه مصوب عمل کند.

وی افزود: بهبود پایداری تولید و افزایش ظرفیت دریافت گاز در اولویت برنامه‌های پالایشگاه قرار داشته است.

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با بیان اینکه آزمایش میدانی مواد شیمیایی بویلرها، بهینه‌سازی فرآیند و کاهش تولید بخارات بویلر‌ها به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری عملیاتی منجر شده است، ادامه داد: کاهش فلرینگ مخازن پروپان و بوتان نیز به‌عنوان یکی از اقدام‌های زیست‌محیطی مهم پالایشگاه در این دوره به ثبت رسیده است.

سالاری با تأکید بر اهمیت پایداری تولید در فصل سرد سال تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد، پالایشگاه چهارم تمهیدات گسترده‌ای را برای ورود ایمن و پایدار به این فصل اندیشیده است که انجام تعمیرات اساسی و پیشگیرانه، تأمین قطعات یدکی راهبردی، بازبینی دستورعمل‌های بهره‌برداری و افزایش آمادگی نیروی انسانی از مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده است.

وی با اشاره به نتایج تعمیرات اساسی انجام‌شده در فصل گرم سال یادآور شد: با توجه به آماده‌سازی کامل تجهیزات، پیش‌بینی می‌شود مطابق با پارسال، در ماه‌های سرد سال حدود ۷ درصد افزایش تولید در پالایشگاه چهارم محقق شود.