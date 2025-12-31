پخش زنده
همایش «ندای قرآن در دیار علویان» با محور تجلیل از تفسیر شریف تسنیم اثر آیتالله جوادی آملی در ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش «ندای قرآن در دیار علویان» با هدف تجلیل از تفسیر شریف تسنیم اثر ماندگار آیتالله جوادی آملی صبح امروز در ساری برگزار شد.
در این همایش، تفسیر تسنیم به عنوان یکی از جامعترین تفاسیر معاصر قرآن کریم معرفی شد؛ اثری که با رویکرد پیوند فهم قرآنی با مسائل روز جامعه تدوین شده است.
تفسیر شریف تسنیم حاصل بیش از چهار دهه تدریس و پژوهش قرآنی آیتالله جوادی آملی است که در قالب ۸۰ جلد تدوین شده و تلاش دارد عقل و وحی را در کنار یکدیگر قرار دهد.
برگزارکنندگان این همایش هدف از برگزاری آن را بازشناسی ظرفیتهای معرفتی قرآن کریم و معرفی آثار فاخر تفسیری برای پاسخ به نیازهای فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه عنوان کردند.
این همایش با حضور جمعی از علما، اساتید، پژوهشگران قرآنی و علاقهمندان به معارف قرآن کریم برگزار شد.
گزارش از دیوارگر