با اجرای این طرح و به منظور شناسایی مشکلات و تسریع در رفع آنها، مدیریت امور به مردم محلات واگذار می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ با هدف ارتقای مشارکت مردمی، افزایش هم‌افزایی اجتماعی و حل مسائل شهری از درون محله‌ها، طرح تشکیل شبکه مدیریت محله‌محور آغاز شد، شبکه‌ای مردمی که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، معتمدان محلی و نخبگان اجتماعی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند.

این شبکه با ایجاد ارتباط منسجم میان شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های خدمات‌رسان، بستری برای شناسایی دقیق نیازها، اولویت‌بندی مسائل و ارائه راهکار‌های عملی فراهم می‌آورد، اقدامی که مدیریت شهری را از بالا به پایین، به مدیریتی مشارکتی و مردم‌پایه تبدیل می‌کند.

«مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران از مدیریت محله‌محور، بعنوان فرصتی برای شنیده شدن صدای مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مسئولیت‌پذیری جمعی یاد کرد و گفت: تشکیل این شبکه، گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت محله‌ای و تقویت حس تعلق اجتماعی است؛ مسیری که با همدلی، اعتماد و مشارکت آگاهانه مردم، به آینده‌ای پویا و محله‌هایی زنده و توانمند منتهی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مرحله اول از مجموع ۷۲ محله کمیته‌های تخصصی شش گانه در ۳۲ محله از شهر دهلران تشکیل و با عضویت دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به سوی کاهش مشکلات و افزایش رفاه، امنیت، مشارکت مردمی و کاهش مشکلات گام بر می‌دارند.

یگانه اضافه کرد: براساس این طرح تمامی محلات روستا‌ها و نقاط شهری شهرستان از خدمات این شبکه مدیریت محله محور بهره‌مند خواهند شد.