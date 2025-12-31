به مناسبت گرامیداشت دهه مقاومت و بصیرت، فردا پنجشنبه ۱۱ دی ماه، ۶۳ دیگ غذای تبرکی طبخ و توزیع می‌شود.

طبخ و توزیع ۶۳ دیگ غذای تبرکی به مناسبت گرامیداشت دهه‌ مقاومت و بصیرت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ایستگاه فرهنگی نگین شهید سلیمانی در قالب طبخ و توزیع ۶۳ دیگ غذای تبرکی، غرفه کودک و سرگرمی، رادیو مقاومت و و گروه سرود پاتوقی فعالیت می‌کند.

ایستگاه فرهنگی نگین شهید سلیمانی فردا پنجشنبه ۱۱ دی ماه ساعت ۱۴ تا ۱۷ بر پا خواهد شد.

این ایستگاه فرهنگی در مکان هایی، چون میدان بسیج، خیابان ولیعصر، میدان شهید مدرس، میدان پارتیان، میدان شهید قندهاری، میدان سرخواجه، میدان شهرداری، شهر جلین، شهر قرق و سرخنکلاته بر پا خواهد شد.