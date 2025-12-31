ایران خودرو از پیش فروش هفت محصول خود از امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ خبر داد و بخشنامه این محصولات را ویژه منتخبین یازدهیمن دوره ثبت نام (طرح جایگزینی خودروهای فرسوده) منتشر کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ طرح فراخوان پیشفروش محصولات قابل عرضه شرکت ایرانخودرو در یازدهمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیرتاکسی ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.
بدیهی است مطابق جدول منتشر شده از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ثبت نام شروع شده است و تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ادامه خواهد داشت. مشتریان پس از عقد قرارداد و واریز پیشپرداخت (پرداخت مرحله اول) در سایت esale.ikco.ir امکان دریافت پیامک انتخاب و مراجعه به مرکز اسقاط را خواهند داشت.