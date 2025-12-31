پخش زنده
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بصیرت به تعبیر مقام معظم رهبری یک قطبنماست، گفت: بصیرت به انسان کمک میکند در فضای غبارآلود، مسیر حق را از باطل تشخیص دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام قاسم روانبخش در دومین شب از سلسله برنامههای «۱۱ شب، ۱۱ مسجد» که به مناسبت گرامیداشت دهه بصیرت و به همت جمعیت حامیان انقلاب اسلامی استان قم در مسجد حضرت زینب کبری (س) پردیسان برگزار شد، اظهار داشت: بصیرت چراغی پرفروغ است که حقیقت را آشکار میسازد.
وی افزود: اگر کسی بصیرت نداشته باشد، حتی اگر دریایی از علم هم باشد، فایدهای نخواهد داشت و تاریخ نشان داده افراد بیبصیرت همواره به جبهه حق ضربه زدهاند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: علم، تقوا و بصیرت سه توصیه همیشگی رهبری به طلاب و عموم مردم است.
حجتالاسلام روانبخش با گرامیداشت یاد مرحوم علامه مصباح یزدی (ره) گفت: این عالم بزرگ و انقلابی، ممحض در علم و برخوردار از بصیرتی عمیق بود و در بزنگاهها بهموقع وارد میدان تبیین میشد.
وی با انتقاد از تفکر غربگرایانه در مدیریت کشور اظهار داشت: مسئله برخی جریانها و مسئولان غربگرا به مبانی فکری آنان بازمیگردد؛ کسانی که با افکار غربی مسئولیت میگیرند، حتی اگر متظاهر به دینداری باشند، برای انقلاب اسلامی و منافع مردم مضر هستند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: این افراد مروج تفکراتی همچون سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم بوده و نتیجه عملکرد آنان ترویج بیبندوباری و سیاستهای فرهنگی و اقتصادی غربی است.
حجتالاسلام روانبخش در پایان با اشاره به وصیتنامه شهید حاجیزاده گفت: انحراف از مسیر امام راحل و سپردن انقلاب به دست نامحرمان، تدریجی و عمدتاً از مسیر انتخابات اتفاق میافتد.
حجتالاسلام روانبخش در پایان این مراسم به پرسشهای جمعی از نمازگزاران پاسخ داد.