مدیر کل هواشناسی فارس اعلام کرد : تا پنج روز آینده جوی آرام و پایدار در استان فارس حاکم خواهد بود و آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری همراه با احتمال غبار صبحگاهی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، قاسم حسینی افزود: هوای سرد در مناطق مختلف فارس ماندگار خواهد بود و تا فردا کاهش دمای کمینه شبانه در سطح استان انتظار میرود.
حسینی سردترین نقطه استان فارس در شبانهروز گذشته را دشت نمدان اقلید با دمای منفی ۱۹ درجه و گرمترین را لامرد و کوردها خنج با دمای ۱۹ درجه اعلام کرد.