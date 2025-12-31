به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۱۱ و نورآباد با ۱۶ درجه زیر صفر به ترتیب خنک‌ترین و سردترین شهر‌های استان بودند.



زینب اکبری افزود: با توجه به تراکم ابر‌ها و حاکمیت شرایط ناپدار برای پنج شنبه شب و جمعه بارش‌های پراکنده بویژه برای مناطق شمالی و شرقی استان پیش بینی می‌شود.



به گفته اکبری هر چند این بارش‌ها چشمگیر نیست، اما اختلال در تردد و لغزندگی سطح جاده‌ها دور از انتظار نخواهد بود.



