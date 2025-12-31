وزیر راه و شهرسازی از تسریع در پرداخت مطالبات رانندگان و کامیون‌داران خبر داد و گفت: دولت منابع لازم را برای تسویه بدهی‌های بخش حمل‌ونقل عمومی با فوریت تأمین می‌کند. همچنین تأکید شد که تامین مالی طرح های آزادراهی کشور با محوریت بخش خصوصی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره روند پرداخت مطالبات بخش حمل‌ونقل عمومی و کامیون‌داران توضیح داد.

فرزانه صادق گفت: در جلسه اخیر دولت مقرر شد بدهی‌های انباشته دستگاه‌های دولتی به رانندگان، کامیون‌داران و فعالان حمل‌ونقل عمومی با قید فوریت پرداخت شود تا حرکت در چرخه تامین خدمات این بخش بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تأمین مالی آزادراه‌های کشور اظهار داشت: مفهوم آزادراه در اقتصاد طرحی کشور به این معناست که بخش خصوصی باید نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری ایفا کند.

فرزانه صادق افزود: دولت با تعیین و مدیریت نرخ عوارض آزادراهی سهم خود را در تأمین مالی ایفا می‌کند، اما بخش عمده منابع مورد نیاز از مسیر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی تأمین خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح قطار سریع‌السیر تهران–مشهد گفت: این طرح از برنامه‌های کلیدی دولت در توسعه حمل‌ونقل ریلی است و با جدیت در مراحل فنی و اجرایی در حال پیگیری قرار دارد.