جوانان این سرزمین با قدم گذاشتن در مسیر استقامت و دفاع از میهن اسلامی، بار دیگر ثابت کردند که فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت نه‌تنها زنده است، بلکه الهام‌بخش نسل امروز و فردای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جوانان مؤمن و انقلابی کشور با انتخاب آگاهانه مسیر مقاومت و دفاع از میهن اسلامی، نشان دادند که راه ایثار و فداکاری همچنان پویا و زنده است و روحیه شهادت‌طلبی در میان نسل جوان جریان دارد.

این جوانان با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری، در میدان‌های مختلف دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی حضور یافتند و با استقامت خود، پیام روشنی به دشمنان دادند که ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، لحظه‌ای تردید نخواهد کرد.

فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در تعالیم ناب اسلامی و تجربه پرافتخار دفاع مقدس دارد، امروز نیز به همت جوانانی که جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند، تداوم یافته و به عنوان سرمایه‌ای معنوی، مسیر پیشرفت و عزت ایران اسلامی را هموار می‌سازد.

این حضور آگاهانه و فداکارانه، گواهی روشن بر آن است که راه شهیدان همچنان ادامه دارد و نسل جوان، پرچمدار صیانت از ارزش‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی است.