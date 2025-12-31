پخش زنده
در بازدید از یکی از بیمارستانهای دولتی، میزان آگاهی شهروندان و کادر درمان از سامانه فواد بررسی شد؛ سامانهای که با شماره ۱۲۸ امکان ثبت شکایت و گزارش بینظمیهای اداری را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سامانه فواد به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارت مردمی طراحی شده و شهروندان میتوانند در صورت بیاحترامی، تأخیر در پاسخگویی یا اطلاعرسانی ناقص، شکایت خود را از طریق شماره ۱۲۸ ثبت کنند. یکی از اهداف این طرح کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات به کمتر از دو ساعت عنوان شده است.
همچنین شاخص هدررفت انرژی در ادارات نیز از طریق این سامانه رصد میشود و مردم میتوانند موارد اسراف را گزارش دهند. شهروندان و کادر درمان پس از آگاهی از این طرح استقبال کردند و خواستار اطلاعرسانی گستردهتر شدند.
بر اساس اعلام مسئولان، هفته آینده شهرداریها و دهیاریها نیز به سامانه فواد متصل خواهند شد و در آینده نزدیک پیشخوانهای دولت نیز به این طرح میپیوندند. به گفته مسئولان، با فواد صدای مردم سریعتر شنیده میشود و رسیدگی به شکایات با جدیت دنبال خواهد شد.