نشست علمی پژوهشی کارشناسان کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با حضور معاون پژوهش، فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، محققین، اعضای هیئت علمی و مدیران مجموعه تحقیقاتی استان، جلسه‌ای در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد.

صالحی جوزانی معاون پژوهش، فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به اینکه برنامه محوری، مسئله محوری و اثر بخشی مهم‌ترین فعالیت است گفت: باید تحقیقات محققان در زمینه کشاورزی، برای اجرا به دست کشاورزان و بهره‌برداران برسد.

وی با اشاره به دستاورد‌های کشاورزی در حوزه گیاهان زراعی و باغی و کشت در محیط‌های بسته با توجه به چالش اصلی تغییر اقلیم و کم آبی گفت: این دستاورد‌ها برای کشاورزی مطلوب است و تحقیقات باید به این سمت برود.