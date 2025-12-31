پخش زنده
ارائه عملکرد پژوهشی حوزه فناوری و آموزشی کشاورزان و تبادل نظر برای ارائه دستاوردهای حوزه پژوهش از مهمترین مباحث این جلسه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با حضور معاون پژوهش، فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور، محققین، اعضای هیئت علمی و مدیران مجموعه تحقیقاتی استان، جلسهای در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد.
صالحی جوزانی معاون پژوهش، فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به اینکه برنامه محوری، مسئله محوری و اثر بخشی مهمترین فعالیت است گفت: باید تحقیقات محققان در زمینه کشاورزی، برای اجرا به دست کشاورزان و بهرهبرداران برسد.
وی با اشاره به دستاوردهای کشاورزی در حوزه گیاهان زراعی و باغی و کشت در محیطهای بسته با توجه به چالش اصلی تغییر اقلیم و کم آبی گفت: این دستاوردها برای کشاورزی مطلوب است و تحقیقات باید به این سمت برود.