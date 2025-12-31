در حالیکه آمریکایی‌ها بار‌ها از کمک به ارتش لبنان سخن گفته‌اند، برخی احزاب لبنانی این کمک‌ها را منطبق با نیاز‌های ارتش نمی‌دانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، شبکه تلویزیونی الجدید لبنان هم گفته ترامپ به نتانیاهو درباره برخورد با لبنان اختیار عمل داده است.

احمد ملی کارشناس مسائل سیاسی در لبنان معتقد است چند صدایی در دولت و ضعیف نگه داشتن ارتش تاکتیک آمریکا و اسرائیل برای رسیدن به اهدافشان در لبنان است.

آمریکایی‌ها درباره ارتش لبنان هم از کمک می‌گویند هم آن را مشروط می‌کنند تا جایی که حتی برخی احزاب سیاسی به آن معترض شده‌اند.

رئیس حزب دموکراتیک لبنان سخنان برخی مقامات این کشور درباره کمک گرفتن از کشور‌ها برای ارتش را دروغ و نمایشی ارزیابی می‌کند و می‌گوید مگر ارتش به لباس و پوتین نیاز دارد؟ آیا این نوع کمک‌ها در برابر ارتش اشغالگر بازدارنده است؟

یکی از افسران ارتش لبنان مستقر در جنوب هم تصریح می‌کند: بزرگترین خطر و مشکل امروز حملات مستمر صهیونیست‌ها و استمرار تخریب خانه‌های مرزی و همچنین خارج نشدن اشغالگران از مناطق اشغالی بر خلاف تعهداتشان است.

در عین حال حزب الله لبنان بار‌ها بر حمایتش برای ایجاد یک ارتش قوی تاکید کرده و پیشنهاد داده است تا با کمک همه یک راهبرد دفاع ملی تعریف و عملیاتی شود تا امکان بازدارندگی در برابر تجاوز‌ها و تهدید‌ها ضد تمامیت سرزمینی لبنان فراهم آید.

احمد ملی کارشناس مسائل سیاسی گفت: نتانیاهو با زبان خودش اعتراف کرده آنچه که از لبنان می‌خواهد با خواسته ترامپ همخوانی دارد. آنها در این شرایط، دولت چند صدا و ارتش ضعیف می‌خواهند.

طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان گفت: برخی مسئولان می گویند ۱۰۰ میلیون دلار برای ارتش کمک گرفتیم، کدام کمک، آیا امروز ارتش به لباس و پوتین نیاز دارد؟ آیا اینها در برابر اشغالگران بازدارنده است یا یک کار نمایشی است؟

افسر ارتش لبنان نیز گفت: الان مهمترین مشکل و خطر، ادامه اشغالگری در بعضی مناطق، حملات و بمباران روزانه و تخریب منازل از سوی صهیونیست هاست که همچنان ادامه دارد.