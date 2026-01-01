پخش زنده
در پی بارش برف از ۲۶ آذر تا ۹ دی ماه، راهداران خراسان شمالی با تلاش مستمر بیش از ۱۰ هزار کیلومتر باند از راههای استان را برفروبی و بازگشایی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: در پی بارش برف (۲۶ آذر تا روز گذشته)، عملیات راهداری در ۱۰ هزار و ۱۹۸ کیلومتر باند از راههای استان با کمک ۹۹۳ نفر-روز راهدار و ۶۴۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری اجرا شد.
میقانی از پاکسازی ۵۲۱ محور روستایی به طول ۴۰۳۹ کیلومتر باند در این بازه زمانی خبر داد و افزود: در مدت یاد شده به منظور جلوگیری از یخزدگی سطح جادههای استان ۴۸۴۹ تن شن و نمک مصرف شده است.
وی ادامه داد: عملیات زمستانی با تمام ظرفیت ادامه دارد تا مسیرهای مواصلاتی برای تردد ایمن مسافران و زائران باز و امن باقی بماند.