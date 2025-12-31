پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: شرایط استقلال و امتیازهایی که از دست داده نباید باعث شود ما احساس کنیم تیم سختی نیست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،محرم نویدکیا، شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی در کنفرانسخبری پیشاز دیدار تیم فوتبال سپاهان مقابل استقلال در چارچوب بازی معوقه از هفته دهم لیگ برتر اظهار کرد: بازی فوقالعاده حساس و خیلی مهم برای هر دو تیم را شاهد خواهیم بود چرا که هر دو تیم به سهامتیاز این بازی نیازمند هستیم، ما برای ادامه روند خوب خود و استقلال برای خارج شدن از شرایط فعلی خود به سهامتیاز نیاز داریم.
وی افزود: استقلال در فاز هجومی یکی از بهترین تیمهای ایران است و مهرههای بسیار خوبی دارد که میتواند بههر تیمی آسیب برساند و ما باید باهوش بازی کنیم، ضمن داشتن کیفیت خوب باید خوب بازی کنیم و تمرکز بالایی داشته باشیم.
سرمربی سپاهان در ادامه بیان کرد: در تمام دقایق باید با تمرکز بالا بازی کنیم، شرایط استقلال و امتیازهایی که از دست داده است نباید باعث شود ما احساس کنیم تیم سختی نیست و چرا که استقلال تیم باکیفیتی است، سرمربی و کادر بسیار خوبی دارد و در کنار بازیکنان خوبی که میتوانند تأثیرگذار باشند و روند بازی را تغییر دهند، کار را برای ما سخت میکند، سعی میکنیم باکیفیت بالا بازی کنیم، امیدوارم بازی باکیفیتی انجام دهیم و بتوانیم امتیاز خوبی از این بازی بگیریم.
نویدکیا در رابطه با شرایط آلوز و لیموچی یادآور شد: از مهدی لیموچی نمیتوانیم استفاده کنیم چرا که نمیخواهیم روی وی ریسک کنیم، بهدلیل آسیبهایی که در طول زمان بازی داشتم میدانم باید با بازیکنان آسیبدیده چگونه رفتار کنم، مانند میلاد زکیپور که پس از دو آسیب پیاپی، در دیدار هفته گذشته ۷۰ دقیقه برای ما بازی کرد و شاید فردا از وی کمتر استفاده کنیم. بازیهای پشت سر هم برای بازیکنان ممکن است خطرناک باشد، اگر آسیب کوتاهمدت باشد ممکن است مشکلی نباشد، اما در بلندمدت باید مراقبت بیشتری انجام دهیم، همیشه گفتهام.
وی ادامه داد: سلامت بازیکنان من از بازی کردنشان برای من اهمیت بیشتری دارد، لیموچی نیاز دارد آرام آرام اضافه شود، نمیگذارم برای بازی فردا حضور داشته باشد، نیاز دارد در بازیهای دوستانه و درونتیمی بیشتر بازی کند تا ترسش بریزد و بهمرور به تیم اضافه شود؛ ریکاردو آلوز شرایط خوبی دارد و اگر پزشکان کمک کنند شاید فردا برای دقایقی به ترکیب اضافه شود.
سرمربی طلاییپوشان در رابطه با تاثیر عنوان قهرمانی سپاهان در نیمفصل خاطرنشان کرد: نمیگویم که قهرمانی نیمفصل هیچ ارزشی ندارد، برخلاف برخی مربیان از نظر من بسیار مهم است چرا که شما با این ذهنیت که قهرمان نیمفصل هستید، به استراحت میروید یا تمرینات را شروع میکنید، با حس بهتری کارها را انجام میدهید.
نویدکیا در پایان تأکید کرد:، اما در رابطه با انگیزه نداشتن بازیکنان، من بهدلیل این عنوان مخالف هستم، چرا که در بازیهای مهم و بزرگ این اتفاق رخ نمیدهد، بازیهای به ظاهر ضعیفتر شاید باعث شود انگیزه بازیکن پایین باشد، بازیکنان صرف اینکه قهرمان نیمفصل هستند بیانگیزه بازی نمیکنند و من فکر میکنم که بازیکنان من فردا با انگیزه کافی بازی کنند.