

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به وزش باد شدید گفت: افزایش میزان سرعت باد جنوبی- شمالی ۱۲ تا ۲۲ متربرثانیه برای پنجشنبه و جمعه، همچنین افزایش ارتفاع موج حدود ۳ متر برای جمعه تا صبح شنبه پیش بینی شده است.

وی گفت: ارتفاع موج به ۳ متر خواهد رسید و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: در این مدت قایق‌های سبک و تفریحی از تردد در دریا خوددادری کنند.

محمددادرس همچنین به صیادان توصیه کرد از فردا تا شنبه برای صید کیلکا و ماهیان استخوانی از رفتن به دریا اجتناب کنند.