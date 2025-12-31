پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با توجه به وزش بادجنوبی ، ارتفاع موج دریا به ۳ متر خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به وزش باد شدید گفت: افزایش میزان سرعت باد جنوبی- شمالی ۱۲ تا ۲۲ متربرثانیه برای پنجشنبه و جمعه، همچنین افزایش ارتفاع موج حدود ۳ متر برای جمعه تا صبح شنبه پیش بینی شده است.
وی گفت: ارتفاع موج به ۳ متر خواهد رسید و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: در این مدت قایقهای سبک و تفریحی از تردد در دریا خوددادری کنند.
محمددادرس همچنین به صیادان توصیه کرد از فردا تا شنبه برای صید کیلکا و ماهیان استخوانی از رفتن به دریا اجتناب کنند.