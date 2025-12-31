پخش زنده
خبرهایی از همایش نماز و بزرگداشت یاد سپهبد شهید سلامی در گرگان تا برپایی نمایشگاهی از توانمندیها و دست ساختههای هنر آموزان هنرستانهای عشایری پروین اعتصامی و حضرت آسیه شهرستان مراوه تپه را در این کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ همایش نماز و بزرگداشت یاد سپهبد شهید سلامی در تیپ مهندسی ۴۵ جواد الائمه در گرگان برگزار شد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در این همایش گفت: انسان با تمام وجودش نیاز به خداوند است و انسان باید با پیروی از پیامبر در مسیر عبودیت گام بردارد.
زمین چمن مصنوعی مدرسه عشایری شهید مفتح روستای"چایلی"بخش مرکزی شهرستان مراوه تپه به بهره برداری رسید.
نمایشگاهی از توانمندیها و دست ساختههای هنر آموزان هنرستانهای عشایری پروین اعتصامی و حضرت آسیه شهرستان مراوه تپه بر پا شد.