اخبار کوتاه گلستان؛ چهارشنبه ۱۰ دی

خبرهایی از همایش نماز و بزرگداشت یاد سپهبد شهید سلامی در گرگان تا برپایی نمایشگاهی از توانمندی‌ها و دست ساخته‌های هنر آموزان هنرستان‌های عشایری پروین اعتصامی و حضرت آسیه شهرستان مراوه تپه را در این کوتاه ببینید.