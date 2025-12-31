نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس از روز گذشته به میزبانی سنندج آغاز به کار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، گروه‌های مختلف در جشنواره تئاتر زاگروس آثار خود را در سه مکان مختلف در سنندج به نمایش میگذارند.

در دومین روز برگزاری این جشنواره، نمایش «آخرین شکار، آخرین آرزو» به کارگردانی سید مهرداد کاووسی حسینی از همدان، «هملت به روایت کوچه و بازار» به کارگردانی عبدالله عظیمپور از ایلام به روی صحنه رفت.

نمایش «مادر باران» به کارگردانی شهلا مرادب و موسی هدایتی از کردستان، نمایش «سوغات دستان پینهخورده» به کارگردانی سعید خیراللهی از ایلام و نمایش «گرگ ناقلا، کلاغ سیاه» به کارگردانی علی دانژه از لرستان از دیگر اجرا‌های امروز بود.

نمایش «تانژانت» به کارگردانی مجتبی مرادی از کرمانشاه، آخرین اجرای دومین روز جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان زاگرس بود.

همچنین یک کارگاه آموزشی با عنوان «نقش، تمرکز و تخیل در بازیگری و اهمیت آن در ارائه نقش» به مدرسی فرهاد بشارتی در سالن کنفرانس هتل جهانگردی برگزار شد.

نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت تا دوازدهم دی در سنندج ادامه دارد.