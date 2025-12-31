پخش زنده
این طرح با رویکردی مهارتمحور و مبتنی بر نیاز بازار، تلاش دارد آموزشهایی را ارائه دهد که مستقیماً قابلیت تبدیل به درآمد و ایجاد شغل پایدار داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام کرد: طرح «بذر» با هدف ایجاد مسیرهای واقعی اشتغال، ارتقای توان معیشتی خانوارهای ساکن محدوده منطقه و تمرکز بر توسعه کسبوکارهای کوچک و پایدار کشاورزی، با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در منطقه آزاد انزلی آغاز شد.
در همین راستا، نخستین گام اجرایی طرح «بذر» با برگزاری دوره تخصصی پرورش قارچ برای ساکنان منطقه کلید خورد؛ دورهای که به دلیل هزینه راهاندازی پایین، امکان اجرا در مقیاس خرد و قابلیت ورود سریع به بازار، بهعنوان نقطه شروع این طرح انتخاب شده است.
عضو هیئتمدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی در آغاز این طرح، با اشاره به ضرورت عبور از آموزشهای صرفاً نظری و غیرکاربردی، تأکید کرد: موفقیت طرح «بذر» زمانی محقق میشود که آموزشها به ایجاد کسبوکار واقعی، اتصال به بازار فروش و افزایش درآمد خانوارها منجر شود، نه صرفاً صدور گواهی مهارت.
مجید فاتحی افزود: هدفگذاری این طرح، توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی از طریق آموزشهای هدفمند، پشتیبانی مهارتی و ایجاد پیوند میان آموزش، تولید و بازار است تا زمینه شکلگیری مشاغل پایدار در منطقه فراهم شود.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، طرح «بذر» در مراحل بعدی، توسعه آموزشهای تخصصی در حوزههایی همچون کشت گلخانهای، هیدروپونیک و سایر فعالیتهای نوین کشاورزی را دنبال خواهد کرد؛ حوزههایی که در صورت اتصال به زنجیره تأمین و بازار مصرف، میتوانند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال ایفا کنند.