به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ برای اجرای این طرح در استان زنجان ۴۵۰میلیارد تومان از اعتبارات استانی تخصیص یافته که ۱۲و نیم درصد آن محقق شده است

سهم استان از اعتبارات ملی هم ۳۵۰میلیارد تومان است که ۴۰درصد آن محقق شده است

سرانه فضای آموزشی در کشور ۵/۳ متر مربع است که این رقم در استان زنجان ۶ متر مربع است

شهر‌های زنجان و خرم دره با ۴/۵متر مربع با مشکل فضا‌های آموزشی مواجه است

امسال ۵طرح در قالب طرح توسعه عدالت آموزشی در خرم دره اجرا خواهد شد

از ۵۳ مدرسه در خرمدره ۱۱ مدرسه قدمت بیش از ۴۰سال دارد و ۱۵مدرسه به صورت ۲شیفته اداره می‌شود