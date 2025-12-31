تأمین ۴۰ درصد پلیاتیلن وکس سنگین کشور در درهشهر
با تولید ۴۰ درصد پلیاتیلن وکس سنگین کشور، کارخانه درهشهر به یکی از ارکان مهم زنجیره تأمین صنایع پاییندستی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نیاز کارخانجات وابسته به پلی اتیلن وکس سنگین در کشور باعث شد تا یکی از صنعتگران استان به کمک دانش بومی و بهره گیری از جوانان متخصص کارخانه تولید این محصول را در شهرک صنعتی دره شهر راه اندازی کند.
این کارخانه در حال حاضر با یک خط تولید فعال و ۲۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارد که راه اندازی خط جدید با ظرفیت دو برابر تولید و اشتغال از برنامههای آینده این واحد صنعتی است.
استان ایلام بعد از استانهای تهران، اصفهان، شیراز و مرکزی پنجمین استان کشور در تولید این محصول است.
وکس سنگین محصولی است که از ضایعات شرکتهای پتروشیمی کشور فرآوری و تولید میشود که در کارخانجات لاستیک سازی، پلاستیک سازی، رنگ و رزین، کفپوشها و صنایع pvc کاربرد دارد.