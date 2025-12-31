با تولید ۴۰ درصد پلی‌اتیلن وکس سنگین کشور، کارخانه دره‌شهر به یکی از ارکان مهم زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی تبدیل شده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ نیاز کارخانجات وابسته به پلی اتیلن وکس سنگین در کشور باعث شد تا یکی از صنعتگران استان به کمک دانش بومی و بهره گیری از جوانان متخصص کارخانه تولید این محصول را در شهرک صنعتی دره شهر راه اندازی کند.

این کارخانه در حال حاضر با یک خط تولید فعال و ۲۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارد که راه اندازی خط جدید با ظرفیت دو برابر تولید و اشتغال از برنامه‌های آینده این واحد صنعتی است.

استان ایلام بعد از استان‌های تهران، اصفهان، شیراز و مرکزی پنجمین استان کشور در تولید این محصول است.

وکس سنگین محصولی است که از ضایعات شرکت‌های پتروشیمی کشور فرآوری و تولید می‌شود که در کارخانجات لاستیک سازی، پلاستیک سازی، رنگ و رزین، کفپوش‌ها و صنایع pvc کاربرد دارد.