به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز آمریکا اعلام کرد: کشور‌های مالی و بورکینافاسو به طور هم‌زمان با صدور تصمیمی دیپلماتیک، ورود شهروندان آمریکا به خاک خود را ممنوع اعلام کردند؛ اقدامی که در پاسخ به تشدید محدودیت‌های مسافرتی دولت دونالد ترامپ علیه شماری از کشور‌های جهان صورت گرفته است.

این گزارش افزود: دولت آمریکا ۱۶ دسامبر دامنه محدودیت‌های سفر را به بیش از ۲۰ کشور گسترش داد که بخش قابل توجهی از آنها در قاره آفریقا قرار دارند، در میان کشور‌های هدف این سیاست، نام‌هایی، چون چاد، گینه استوایی، اریتره، لیبی، نیجر، جمهوری کنگو، سیرالئون، بورکینافاسو ، مالی، سودان جنوبی و سودان دیده می‌شود.

در ادامه آمده است: دولت ترامپ علت قرار دادن بورکینافاسو و مالی در فهرست محدودیت‌های سفر را ادامه ناامنی، فعالیت گروه‌های مسلح و عملیات تروریستی در این کشور‌ها عنوان کرده است، وزارت خارجه آمریکا مدعی شده گروه‌های تروریستی در بورکینافاسو به طور مستمر در حال طراحی و اجرای حملات هستند و نرخ بالای تخلف شهروندان این کشور در زمینه روادید نیز از دیگر علل این تصمیم بوده است.

این گزارش اضافه کرد: درباره مالی نیز واشنگتن اعلام کرده است درگیری‌های مسلحانه میان دولت مرکزی و گروه‌های مسلح در بخش‌های مختلف این کشور ادامه دارد و برخی گروه‌های تروریستی در مناطقی از خاک مالی آزادانه فعالیت می‌کنند.