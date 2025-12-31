مسئول سازمان بسیج فرهنگیان لرستان با اشاره به اعزام چهارمین کاروان فرهنگیان این استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: امسال حدود ۴۰۰۰ معلم به این مناطق اعزام شوند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان لرستان گفت: چهارمین کاروان بسیج فرهنگیان لرستان از شهرستان خرم‌آباد به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ ایثار و مقاومت، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

علی خسروی افزود: این اردو با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس، انتقال ارزش‌های معنوی و انقلابی به نسل‌های امروز و تقویت روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری در میان فرهنگیان برگزار شده است.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان لرستان گفت: شرکت‌کنندگان در این سفر معنوی از یادمان‌های شهدای دفاع مقدس بازدید کرده و در برنامه‌های فرهنگی، روایتگری و جلسات معرفتی حضور خواهند یافت.

به گفته وی بازدید از دستاورد‌های جمهوری اسلامی در قالب کاروان راهیان پیشرفت از دیگر برنامه‌های این اردوی سه روزه است.

خسروی با بیان اینکه راهیان نور فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است، تأکید کرد: این اردوی معنوی همچنین سبب تعمیق باور‌های دینی و انقلابی فرهنگیان می‌شود.