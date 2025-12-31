پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت امروز با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از هنرمندان در ارومیه برگزار شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با تقدیر از هنرمندان حاضر، گفت: این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان دارای معلولیت فراهم و اثبات کرده که معلولیت محدودیت نیست و اجرای نمایشها توسط شرکتکنندگان، مفهوم واقعی "ما میتوانیم" را به خوبی نشان داد.
رسول مقابلی با بیان اینکه هنر میتواند دردها، آرزوها و ظرفیتهای جامعه را به تصویر بکشد، افزود: هنرمندان با وجود محدودیتهای جسمی، نشان دادند که با بستر مناسب و تلاش مستمر، هیچ استعدادی پنهان نمیماند و همه میتوانند تأثیرگذار باشند.
وی در پایان با اشاره به حمایت مدیریت عالی استان از فعالیتهای فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت، خاطرنشان کرد: جامعه نیازمند نگاه عادلانه و انسانی به افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان است و باید از توانمندیهای این گروه بهرهبرداری شود.