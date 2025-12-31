زهران ممدانی نیمه امشب به وقت نیویورک (صبح فردا به وقت تهران) با ادای سوگند، رسماً کار خود را به‌عنوان نخستین شهردار مسلمان شهردار نیویورک آغاز می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، زهران ممدانی سیاستمدار ۳۴ ساله و چهره شناخته شده جریان سوسیالیسم دموکراتیک، در حالی سکان مدیریت بزرگ‌ترین شهر آمریکا را به دست گرفته که بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند شهرداری نیویورک یکی از دشوارترین مسئولیت‌های اجرایی در آمریکا است.

نشریه پولیتیکو در این باره نوشت: تجربه شهرداران پیشین نشان می‌دهد بحران‌های طبیعی، حوادث امنیتی، تنش‌های کارگری، فشار‌های اقتصادی و اختلاف با دولت ایالتی می‌تواند به سرعت مسیر یک شهردار تازه‌کار را تغییر دهد، به گفته ناظران، عملکرد ممدانی در صد روز نخست نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری قضاوت افکار عمومی درباره او خواهد داشت.

در ادامه آمده است: ممدانی که تاکنون هیچ سابقه اجرایی در سطح کلان نداشته، اکنون مسئول اداره یک ساختار عظیم شهری شامل بزرگ‌ترین نیروی پلیس کشور، سیستم گسترده آموزش عمومی و بودجه‌ای بیش از ۱۱۸ میلیارد دلار است. منتقدان او معتقدند هر خطا یا ناکامی اولیه می‌تواند به سرعت به دستاویزی برای مخالفان سیاسی و رسانه‌های منتقد به ویژه روزنامه نیویورک پست، تبدیل شود.

پولیتیکو نوشت: در سطح ملی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود دیدار نسبتاً دوستانه با ممدانی در ماه‌های گذشته، همچنان می‌تواند با کاهش کمک‌های فدرال یا دخالت مستقیم در امور امنیتی شهر، فشار قابل توجهی بر شهردار جدید وارد کند؛ به‌ویژه اگر مشکلاتی مانند افزایش جرم یا رکود اقتصادی بروز کند.

این گزارش اضافه کرد: برنامه‌های جاه‌طلبانه ممدانی از جمله حمل‌ونقل رایگان، مهدکودک همگانی و افزایش مالیات ثروتمندان، وابستگی زیادی به تصویب و حمایت مقامات ایالت نیویورک دارد؛ مسیری که به گفته کارشناسان حتی برای شهرداران باتجربه نیز همواره پرچالش بوده است.

با وجود این چالش‌ها، ممدانی از پشتوانه یک ائتلاف گسترده و پرانرژی برخوردار است و توانسته با مهارت رسانه‌ای و پیام‌رسانی فعال، بخشی از حملات سیاسی را خنثی کند. با این حال، پولیتیکو تأکید می‌کند که بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، از طوفان‌های زمستانی گرفته تا حوادث امنیتی، می‌تواند خیلی زود شهردار جدید نیویورک را در معرض آزمونی جدی قرار دهد.

در پایان گزارش پولیتیکو آمده است: نیویورک شهری است که به سرعت درباره مدیران خود قضاوت می‌کند و ماه‌های ابتدایی شهرداری زهران ممدانی می‌تواند سرنوشت سیاسی او را برای سال‌ها رقم بزند.