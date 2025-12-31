پخش زنده
ساخت سریال «امیدوارها»، به تهیه کنندگی و کارگردانی داریوش یاری، با سفارش اداره کل سیمای استانها و از سوی شبکه یزد در شهر یزد در مرحله پایانی تصویربرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ضبط این سریال ۳۰ قسمتی با هر قسمت ۴۵ دقیقهای از مردادماه سال جاری آغاز شده و سال آینده از یکی از شبکههای سراسری پخش خواهد شد.
معاون امور استانهای رسانه ملی در بازدید از سریال امیدوارها گفت: توجه به لهجه شیرین یزدی و فرهنگ اصیل بومی در این سریال جذابیت آن را برای مخاطب دوچندان میکند.
کیخا به سند تحول رسانه ملی اشاره کرد و افزود: بجز سریال امیدوارها، سریالهای دامون یا سرخدار در مازندان، سریال بادار و ملک آباد در سیستان و بلوچستان، حزب بلوط در چهارمحال و بختیاری، تیم آزادی در سمنان و خانواده بهبودی در قزین در حال تولید است.