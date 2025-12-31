پخش زنده
رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: ارزآوری محصولات شیلاتی در هشت ماه منتهی به آذر امسال با افزایش ۸ درصدی به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمزه رستمپور، رئیس سازمان شیلات ایران در حاشیه همایش ملی آبزیپروری در لرستان با اشاره به ظرفیتهای بالای ایران در حوزه آبزیپروری افزود: “تولید پارسال بیش از ۱.۵ میلیون تن بوده و پیشبینی میشود این رقم امسال افزایش یابد. ”
وی همچنین از جذب بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری از بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد: “بخش خصوصی، قسمت اعظمی از هدفگذاری ۵۰ هزار میلیاردی را محقق کرده است. ”
در ادامه، معاون وزیر جهاد کشاورزی به امضای تفاهمنامهای به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در استان لرستان اشاره کرد که پیشبینی میشود بیش از ۳ هزار شغل ایجاد کرده و ظرفیت تولید ۱۷ هزار تن را به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان شیلات ایران همچنین اعلام کرد: تاکنون بیش از ۵۵ هزار تن میگو برداشت شده است و ابراز امیدواری کرد: امسال رکورد تازهای در تولید میگو ثبت شود.
حمزه رستمپور گفت: استان لرستان با ظرفیتهای بالای تولید آبزیان در مسیر تبدیل شدن به قطب صادرات قزلآلا در ایران قرار دارد و “بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ شناور و ۲۸۸ هزار نفر به طور مستقیم در حوزه شیلات فعالیت دارند و ” با احتساب اشتغال غیرمستقیم، این رقم به بیش از یک میلیون نفر میرسد.
رئیس سازمان شیلات ایران، به رشد تولید آبزیان در ایران که به ۸ درصد رسیده است، اشاره کرده و گفت: “ظرفیتهای شیلات کشور فراتر از تصورات موجود است. ”
در پایان، رئیس سازمان شیلات ایران از اجرای طرح بزرگ آبزیپروری در لرستان با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر خبر داد.