عملیات جستوجو سومین قربانی سیل سد سرپری با نظارت استاندار
استاندار کهگیلویه و بویراحمد سرپرستی عملیات جستوجوی سومین فرد مفقودی حادثه سیل روستای سرپری را بر عهده گرفت و بر تداوم تلاش بی وقفه نیروهای امدادی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی استاندار با حضور در محل حادثه و بررسی آخرین وضعیت عملیات، دستور اعزام نیروهای پشتیبان و تیم واکنش سریع آتشنشانی یاسوج به منطقه را صادر کرد.
رحمانی با بیان اینکه تمامی ظرفیتهای امدادی استان در منطقه به کار گرفته شده اظهار کرد: عملیات جستوجو با مشارکت نیروهای امدادی و همکاری اهالی منطقه ادامه دارد و هیچگونه وقفهای در روند تلاشها ایجاد نخواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط دشوار عملیات افزود: گستردگی مسیر رودخانه سرپری، حجم بالای آب و شرایط خاص منطقه، روند یافتن پیکر سومین فرد مفقود را در روزهای گذشته با دشواری مواجه کرده است.
رحمانی تصریح کرد: در این عملیات، تیمهای امدادی از شهرهایدهدشت، گچساران، چرام، لنده و یاسوج مشارکت دارند و برای افزایش دقت جستوجو، دو فروند پهپاد امدادی متعلق به هلال احمر و سپاه برای پایش هوایی مسیر سیلاب به کار گرفته شده و همچنین دو غواص در نقاط حساس رودخانه مشغول عملیات هستند.
وی با ابراز همدردی با خانواده فرد مفقود، تأکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول با تمام توان در حال تلاش هستند و عملیات جستوجو تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
در پی بارشهای شدید و سیلآسای شامگاه یکشنبه در منطقه سرپری دهدشت، سه نفر مفقود شدند که پیکر دو تن از آنان پیش از این توسط نیروهای امدادی پیدا شده است.