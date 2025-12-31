استاندار کهگیلویه و بویراحمد سرپرستی عملیات جست‌وجوی سومین فرد مفقودی حادثه سیل روستای سرپری را بر عهده گرفت و بر تداوم تلاش بی وقفه نیروهای امدادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار با حضور در محل حادثه و بررسی آخرین وضعیت عملیات، دستور اعزام نیرو‌های پشتیبان و تیم واکنش سریع آتش‌نشانی یاسوج به منطقه را صادر کرد.

رحمانی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های امدادی استان در منطقه به کار گرفته شده اظهار کرد: عملیات جست‌و‌جو با مشارکت نیرو‌های امدادی و همکاری اهالی منطقه ادامه دارد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تلاش‌ها ایجاد نخواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط دشوار عملیات افزود: گستردگی مسیر رودخانه سرپری، حجم بالای آب و شرایط خاص منطقه، روند یافتن پیکر سومین فرد مفقود را در روز‌های گذشته با دشواری مواجه کرده است.

رحمانی تصریح کرد: در این عملیات، تیم‌های امدادی از شهرهایدهدشت، گچساران، چرام، لنده و یاسوج مشارکت دارند و برای افزایش دقت جست‌و‌جو، دو فروند پهپاد امدادی متعلق به هلال احمر و سپاه برای پایش هوایی مسیر سیلاب به کار گرفته شده و همچنین دو غواص در نقاط حساس رودخانه مشغول عملیات هستند.

وی با ابراز همدردی با خانواده فرد مفقود، تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول با تمام توان در حال تلاش هستند و عملیات جست‌و‌جو تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.