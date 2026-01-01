پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از توقف برداشت غیرقانونی سنگ و شناسایی متخلفان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جان پرور گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر برداشت غیرمجاز سنگ از یکی از محدودههای معدنی شهرستان، موضوع در دستور کار گشت مشترک پلیس و اداره صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی افزود: افراد متخلف بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به برداشت سنگ کرده بودند که مأموران با اقدامات نظارتی و بازرسیهای فنی، حدود ۵۰۰ تن سنگ از این محدوده کشف و برداشت آن متوقف شد.
سرهنگ جان پرور گفت: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد و گشتهای مشترک نظارتی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.