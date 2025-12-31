در بسته امروز شهروندخبرنگار به موضوعاتی، چون خرابی برخی تجهیزات شهری و نبود نظارت کافی پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در بسته شهروندخبرنگار امروز، یکی از شهروندان با ارسال گزارشی از خرابی سیستم گرمایشی ایستگاه اتوبوس در پارک سوار ولیعصر خواستار اقدام فوری مدیران مربوطه برای رفع این نقص شد.

شهروند دیگری نیز با ارسال پیام به صفحه خبرگزاری صداوسیما از نبود نظارت کافی بر فعالیت امدادخودرو‌ها در محدوده اتوبان و حتی خرید و فروش این محدوده گلایه کرد و خواستار رسیدگی جدی مسئولان شد.

یکی از شهروندان روستای عمقین طارم هم از وضعیت خطرناک یکی از معابر پرشیب این روستا گفته است.

همچنین تصویری از آزادراه قزوین–رشت به دست ما رسید که نشان می‌داد حوالی ظهر امروز موادی با بوی پلاستیک در حال سوختن بوده است.

در گزارش دیگری از شهروندی در اقبالیه، اعلام شد در نبش خیابان ابوترابی و نرسیده به پمپ بنزین، درب‌های تابلو برق فشار قوی کنده شده و هیچ حفاظی وجود ندارد؛ وضعیتی که می‌تواند جان رهگذران به‌ویژه کودکان را تهدید کند. این شهروند خواستار اقدام فوری مسئولان برای ایمن‌سازی این تابلو شد.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد شهروندان با دقت مسائل شهری و جاده‌ای را رصد می‌کنند و انتظار دارند مسئولان برای رفع مشکلات، اقدامات جدی و سریع انجام دهند.