رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۳ هزار و ۹ نفر سارق و مال‌خر در طول ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ تقی توئی گفت: در مدت مذکور اقدامات گسترده‌ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان انجام شد.

وی با بیان اینکه طی این مدت ۶ هزار و ۸۰۲ فقره انواع سرقت کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است، افزود: در حوزه جعل و کلاهبرداری نیز ۸۷۷ پرونده کشف و ۳۵ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: همه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و ارزش کلاهبرداری‌های کشف شده حدود ۱۴۸ میلیارد تومان برآورد شده است.

سرهنگ توئی در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.