رئیس جمهور گفت: آن چه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در حال وقوع است، جریانی زنده از ایثار، انسانیت و امید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود پزشکیان گفت: در آغاز مسیر، جلسات متعددی برگزار شد تا به یک زبان و نگاه مشترک برسیم، اما امروز وقتی به کار نیک خیران مدرسه ساز نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زندگی در این حرکت جریان پیدا کرده و نشانه‌های رشد، شکوفایی، بالندگی و فداکاری به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه برخی صحنه‌ها آن‌چنان عمیق و تأثیرگذار هستند که انسان را به لرزه درمی‌آورند، افزود: کار‌هایی که برخی خانواده‌ها، مادران روستایی، معلمان و خیران انجام داده‌اند، جلوه‌ای روشن از انسانیت، عشق و مسئولیت‌پذیری است؛ از معلمی که خودروی شخصی‌اش را فروخته تا برای دانش‌آموزانش جهیزیه تهیه کند، تا بانوانی که در روستا‌ها برای مدرسه و آموزش قدم پیش گذاشته‌اند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه معلمان سرمایه‌های اصلی کشور هستند، افزود: شما آینده این سرزمین را می‌سازید و هر نگاهی، هر رفتار و هر باوری که به کودکان منتقل می‌کنید، آینده کشور را همان‌گونه شکل می‌دهد، اگر به دانش‌آموزان توانمندی، استقلال، عزت و سربلندی بیاموزیم، آینده‌ای توانمند خواهیم داشت و اگر ناتوانی و نمی‌شود را منتقل کنیم، همان تصویر در جامعه بازتولید خواهد شد.

پزشکیان با اشاره به تجربه‌های شخصی خود در دوران تحصیل گفت: زمانی که دانش‌آموز یا دانشجو باور کند می‌تواند، بسیاری از کار‌هایی که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسند، شدنی می‌شوند. این باور باید از کودکی و از مدرسه شکل بگیرد و این مسئولیت بیش از هر کس بر عهده معلمان است.

وی با بیان خاطراتی از دوران تدریس در دانشگاه افزود: شیرین‌ترین روز‌های زندگی من زمانی بود که در کلاس درس با دانشجویان ارتباط مستقیم داشتم. اگرچه بعد‌ها مسیر کاری‌ام به سمت پزشکی، جراحی، مدیریت و مسئولیت‌های دیگر رفت، اما همواره دلم می‌خواست در کنار دانش‌آموزان و دانشجویان باشم و توانمندی‌ها را در آنها زنده کنم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بسیاری از معلمان ما هستند که با گذشت سال‌ها، هنوز رفتار، منش و نگاه آنها از ذهن انسان پاک نمی‌شود؛ شاید محتوای برخی درس‌ها فراموش شود، اما اثر رفتار معلم تا پایان عمر باقی می‌ماند و همان جرقه‌ای است که مسیر زندگی یک انسان را تغییر می‌دهد.

پزشکیان تأکید کرد: اینکه چه کسی بتواند این جرقه را در ذهن و دل دانش‌آموز ایجاد کند، مهم‌ترین مأموریت نظام آموزشی است و نهضت توسعه عدالت آموزشی بستری برای شکل‌گیری همین تحول عمیق و ماندگار در آینده کشور است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش بنیادین معلم در انتقال باور، ایمان و مهارت به دانش‌آموزان، گفت: بسیاری از ارزش‌ها، ایمان و باور‌هایی که امروز در وجود ما شکل گرفته، محصول رفتار معلمانی است که شاید درس فرهنگی تدریس نمی‌کردند، اما شیوه رفتار و نوع برخوردشان به انسان می‌آموخت که چگونه با عزت، غرور ملی و سربلندی زندگی کند.

وی با اشاره به فلسفه مدرسه‌سازی افزود: ما نمی‌خواهیم ساختمان بسازیم صرفاً برای ساختن ساختمان؛ ساختمان قدم اول است. مدرسه برای این ساخته می‌شود که بتوانیم در آن، با بهترین، مناسب‌ترین و مؤثرترین روش‌ها، فرزندانمان را آموزش دهیم. اگر این هدف فراموش شود، ساخت فضا معنا و کارکرد خود را از دست می‌دهد.

رئیس‌جمهور گفت: آنچه انسان می‌خواهد، به آن می‌رسد و آنچه در دل دارد، در نهایت به دست می‌آورد. این کودکان، آینده کشور را خواهند ساخت و اینکه از آنها چه می‌خواهیم، تعیین می‌کند که فردای جامعه چگونه باشد. آینده ساخته می‌شود، نه اینکه منتظر بمانیم دیگران آن را برای ما بسازند.

پزشکیان با اشاره به نگاه‌های متفاوت نسبت به آینده گفت: برخی آینده را تیره می‌بینند و برخی ناامیدانه درباره آن سخن می‌گویند، اما آینده متعلق به انسان‌های توانمند، خلاق، دانا و آگاه است. آینده آن چیزی است که خود انسان می‌سازد و باید این باور را به فرزندانمان منتقل کنیم که آنها سازندگان آینده هستند، نه قربانیان شرایط.

وی افزود: هیچ‌یک از فرزندان ما از کودکان سایر کشور‌ها کمتر نیستند؛ این ما هستیم که باید توانمندی‌های آنها را زنده کنیم و به ظهور برسانیم. اگر در رقابت موفق شویم، پیش می‌رویم و اگر نتوانیم، به همان میزان عقب خواهیم ماند؛ بنابراین باید به این موضوع بها داد و برای آن اندیشید.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از مدرسه‌سازی خاطرنشان کرد: پس از ایجاد فضا‌های آموزشی، موضوع تجهیز مدارس و فراهم‌کردن دسترسی دانش‌آموزان به فناوری‌ها و روش‌های آموزشی مناسب در دستور کار قرار گرفته است تا آموزش با نگاه بلند و آینده‌محور دنبال شود.

پزشکیان با تأکید بر اهمیت شناسایی استعداد‌ها گفت: همه انسان‌ها استعداد دارند، اما استعداد‌ها یکسان نیستند؛ یکی در ورزش، یکی در ذهن، یکی در کلام، یکی در کار با دست و دیگری در نگاه و دقت. جامعه زمانی زنده و پویا می‌شود که این استعداد‌های متنوع در کنار هم قرار بگیرند، نه اینکه تنها یک بعد از انسان تقویت شود.

وی افزود: هیچ دانش‌آموزی ناتوان نیست؛ مسئله این است که باید بدانیم هرکدام چه مهارتی و چه استعدادی دارد و چگونه می‌توان آن را رشد داد. همه اجزای یک جامعه باید کنار هم باشند تا این موجود زنده بتواند به آنچه می‌خواهد دست پیدا کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه‌های تربیتی و دینی گفت: بسیاری از مفاهیم را می‌شنویم، اما نمی‌بینیم و درک نمی‌کنیم، در حالی که جهان پیرامون ما پر از درس و نشانه است. هنر اصلی این است که بتوانیم دیدن، شنیدن و تعقل‌کردن را به نسل آینده بیاموزیم.

پزشکیان با تقدیر از مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی گفت: ساخت بیش از ۵۰ مدرسه در این استان اقدامی ارزشمند است، هرچند این تعداد می‌توانست بیشتر هم باشد. همان‌گونه که در برخی روستا‌ها مردم به صحنه آمدند و مشارکت کردند، در سایر مناطق نیز می‌توان با همین روش و با جلب اعتماد عمومی، حرکت‌های بزرگ‌تری رقم زد.

وی در پایان با اشاره به نمونه‌های موفق مشارکت اجتماعی افزود: در شهر‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که یک معلم، بخشدار یا دهیار توانسته با ایجاد ارتباط مؤثر، صد‌ها و حتی هزاران نفر را برای ساخت مدرسه و کمک به آموزش پای کار بیاورد؛ از اهدای طلا و دام گرفته تا نذر‌ها و کمک‌های کوچک که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، یک کار بزرگ ملی را شکل می‌دهند.