ساخت مسجد چندمنظوره همای رحمت درشهر قیدار دردستورکار مسئولان شهرستان خدابنده قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ جلسهای با هدف تعیین زمین برای ساخت مسجد چندمنظوره مذهبی، فرهنگی، اداری، آموزشی و مرکز تولیدی نیکوکاری همای رحمت با محوریت مسجد محله برگزار شد.
در این جلسه، موضوع تأمین و تعیین مکان مناسب برای ساخت مسجد چندمنظوره که علاوه بر فعالیتهای مذهبی، ظرفیتهایی برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و نیکوکاری داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضایی جامع و کارآمد برای نیازهای مختلف جامعه محلی و تقویت برنامههای مذهبی، آموزشی و اجتماعی در شهرستان خدابنده است.
شرکتکنندگان در این جلسه بر اهمیت همافزایی بین دستگاهها و نهادهای مختلف برای تحقق این پروژه تأکید کردند و قرار شد اقدامات لازم برای شناسایی زمین مناسب و آغاز فرآیند ساخت این مرکز در سریعترین زمان ممکن انجام شود.