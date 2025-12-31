به گـزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تردد در جاده برهان در محور مهاباد-بوکان امکانپذیر نیست.

علیرغم تداوم عملیات برفروبی و نمک‌پاشی در این محور و تلاش راهداران برای بازگشایی، تردد در این مسیر به دلیل وزش باد و کولاک شدید همچنان سخت و کند انجام می‌شود و تردد ممکن نیست لذا رانندگان از مسیر جایگزین استفاده کنند.

مسئول راهدارخانه قره بلاغ در محور برهان گفت: با وجود تلاش راهداران برای بازگشایی این محور کولاک شدید مانع بازگشایی شده است و تردد در آن غیرممکن است.

کمال اعزازی، افزود: کولاک شدید، وزش باد سرد و لغزندگی جاده، این محور ارتباطی را به یکی از مسیر‌های پرخطر منطقه تبدیل کرده است.

وی، از رانندگان خواست از سفر‌های غیرضرور و تردد در این محور خودداری کنند.