پخش زنده
امروز: -
محور مهاباد- بوکان مسدود است.
به گـزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تردد در جاده برهان در محور مهاباد-بوکان امکانپذیر نیست.
علیرغم تداوم عملیات برفروبی و نمکپاشی در این محور و تلاش راهداران برای بازگشایی، تردد در این مسیر به دلیل وزش باد و کولاک شدید همچنان سخت و کند انجام میشود و تردد ممکن نیست لذا رانندگان از مسیر جایگزین استفاده کنند.
مسئول راهدارخانه قره بلاغ در محور برهان گفت: با وجود تلاش راهداران برای بازگشایی این محور کولاک شدید مانع بازگشایی شده است و تردد در آن غیرممکن است.
کمال اعزازی، افزود: کولاک شدید، وزش باد سرد و لغزندگی جاده، این محور ارتباطی را به یکی از مسیرهای پرخطر منطقه تبدیل کرده است.
وی، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضرور و تردد در این محور خودداری کنند.