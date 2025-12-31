دهمین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دهمین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ طیبزادگان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مرحوم دلاوریفرد به دنبال ایست قلبی دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید تیم پزشکی، با تصمیم انساندوستانه خانواده، فرآیند اهدای عضو انجام گرفت. طیب زادگان افزود: در این اقدام خداپسندانه، کبد و هر دو کلیه مرحوم برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان فوق تخصصی بوعلی سینا شیراز منتقل شد. مسئول واحد فراهمآوری پیوند اعضای معاونت درمان، با اشاره به سابقه ایثار این خانواده گفت: پیشتر خواهر مرحوم دلاوریفرد نیز اعضای بدن خود را اهدا کرده بود و به این ترتیب، خانواده دلاوریفرد برای دومین بار نام خود را در فهرست ایثارگران ماندگار استان ثبت کردند. اکوان پایمرد، اضافه کرد: این اقدام دهمین مورد اهدای عضو در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری به شمار میرود و جلوهای روشن از فرهنگ ایثار، نوعدوستی و همبستگی اجتماعی مردم این استان است.