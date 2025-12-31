رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر همکاری مردم، مسافران و همچنین ساکنان اطراف گلزار شهدا در روان‌سازی ترافیک، بر استفاده زائران از پارکینگ‌های موجود و خودداری از آوردن خودروهای شخصی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "رضایی"، رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر همکاری مردم، مسافران و همچنین ساکنان اطراف گلزار شهدا در روان‌سازی ترافیک، بر استفاده زائران از پارکینگ‌های موجود و خودداری از آوردن خودروهای شخصی تاکید و در تشریح محدودیت‌های ترافیکی هفته مقاومت گفت: "بزرگراه شهید پورجعفری" دارای محدودیت تردد بوده و مسیر جایگزین، "بزرگراه امام خمینی(ره) و خیابان سرباز" خواهد بود.

وی افزود: بزرگراه آیت‌الله خامنه‌ای" از محدوده دوربرگردان پمپ بنزین مختاری در روزهای اصلی مراسم مسدود و مسیر جایگزین، "خیابان سجادیه" خواهد بود.

سرهنگ رضایی گفت: "خیابان شهدا از تقاطع منجی تا گنبد جبلیه" مسدود و مسیر جایگزین، "خیابان مدیریت و خیابان سجادیه" تعین شده و در سه روز برگزاری مراسم نیز، تردد خودروهای سنگین از جاده هفت باغ و جاده ماهان ممنوع و محور جایگزین کمربندی جوپار است.