مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام از مجروح شدن یک مرد ۲۴ ساله بر اثر انفجار مین در یکی از روستاهای شهرستان مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به گفته مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام، یک مرد ۲۴ ساله در پی انفجار مین در روستای بانرحمان از توابع شهرستان مهران دچار جراحات شدید شد.
پس از دریافت گزارش حادثه، تیم امدادی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله در محل حاضر شد و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدوم انجام داد.
این فرد به دلیل آسیبهای جدی در نواحی دست، صورت و سایر بخشهای بدن (مولتیتروما)، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل و تحویل کادر درمانی شد.