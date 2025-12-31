پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی مهریز از توزیع گسترده بستههای معیشتی میان نیازمندان این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کمالیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۰۰ بسته معیشتی با ارزشی بالغ بر دو میلیارد تومان بین مددجویان و نیازمندان شهرستان مهریز توزیع شده که بخش عمدهای از این کمکها با مشارکت مراکز نیکوکاری و خیرین انجام گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۱ مرکز نیکوکاری در سطح شهرستان مهریز فعال هستند که نقش مؤثری در شناسایی نیازمندان و تأمین و توزیع اقلام معیشتی ایفا میکنند.
رئیس کمیته امداد مهریز با اشاره به آخرین مرحله توزیع کمکها اظهار داشت: در راستای ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی که بر محرومیتزدایی و خدمت بیمنت تأکید دارد، مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی مهریز با همکاری هیئت امنا، معتمدین و خیرین، ۱۱۰ بسته معیشتی تهیه و همزمان با میلاد امام جواد علیهالسلام، در آستانه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و میلاد امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، بین نیازمندان توزیع شد.
کمالیان تصریح کرد: هر بسته معیشتی شامل حدود ۹ قلم کالا از جمله برنج، گوشت مرغ، روغن، حبوبات، ماکارونی و قند است که ارزش هر بسته حدود چهار میلیون تومان و مجموع ارزش این مرحله از کمکها ۴۴۰ میلیون تومان برآورد میشود.