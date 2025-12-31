به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عسگری گفت:با دریافت گزارش وضعیت اورژانسی دو مادر باردار در منطقه دهدز، با توجه به شرایط خاص بارداری و ضرورت تسریع در روند درمان، بلافاصله بالگرد اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد.

وی افزود: این دو مادر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناس اورژانس هوایی، در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل اصول ایمنی و درمانی، به مرکز درمانی، در بیمارستان اردل، منتقل شدند.