به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم حجت الاسلام حیدر بیغمی مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد با تشریح فضایل اخلاقی و معنوی حضرت علی (ع) گفت: ما باید راه و روش امیرمؤمنان را الگو و سرمشق خود قرار دهیم.

وی، با اشاره به ۹ دی به مناسبت ۹ دی ماه، سالروز بصیرت و آگاهی ملت شریف ایران افزود: همچنانکه مقام معظم رهبری فرمودند ۹ دی ماه روز بلوغ سیاسی مردم ایران است و در این روز باردیگر وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند و جواب دندان شکنی به فتنه گران دادند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام رضا ابراهیمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد هم ضمن تشریح فضایل اخلاقی و معنوی حضرت علی علیه السلام، حماسه ۹ دی را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار دانست و گفت: حماسه ۹ دی روز بصیرت و مقاومت مردم ایران علیه فتنه گران است، روزی که مردم ایران باردیگر با نظام جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.

مولودی خوانی درآستانه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.