در آستانه میلاد باسعادت امیرمؤمنان حضرت علی (ع) جمعی از ارتشیان در محفلی نورانی، با کلام وحی الهی مأنوس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم حجت الاسلام حیدر بیغمی مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد با تشریح فضایل اخلاقی و معنوی حضرت علی (ع) گفت: ما باید راه و روش امیرمؤمنان را الگو و سرمشق خود قرار دهیم.
وی، با اشاره به ۹ دی به مناسبت ۹ دی ماه، سالروز بصیرت و آگاهی ملت شریف ایران افزود: همچنانکه مقام معظم رهبری فرمودند ۹ دی ماه روز بلوغ سیاسی مردم ایران است و در این روز باردیگر وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند و جواب دندان شکنی به فتنه گران دادند.
در این مراسم، حجتالاسلام رضا ابراهیمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهاباد هم ضمن تشریح فضایل اخلاقی و معنوی حضرت علی علیه السلام، حماسه ۹ دی را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار دانست و گفت: حماسه ۹ دی روز بصیرت و مقاومت مردم ایران علیه فتنه گران است، روزی که مردم ایران باردیگر با نظام جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.
مولودی خوانی درآستانه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر از دیگر برنامههای این مراسم بود.