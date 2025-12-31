پخش زنده
استاندار کرمان گفت: دانشگاههای استان باید نقشی مؤثری در تبدیل کرمان به قطب توسعه جنوب شرق کشور ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با اشاره به تنوع قابل توجه موضوعات و چالشها در این استان گفت: کرمان از ظرفیتها و مسائل متعددی برخوردار است که دانشگاهها میتوانند با تعریف مأموریتهای مشخص و هدفمند، بر حل آنها تمرکز کنند.
دکتر محمدعلی طالبی چهارشنبه ۱۰ دی در دیدار معاونان وزارت علوم گفت: در حوزه آموزش عالی استان، روند مناسبی در حال شکلگیری و فضای بسیار مطلوبی برای تعامل میان دانشگاه، دولت و صنعت فراهم شده است.
طالبی گفت: نگاه ما بر این اساس است که کرمان بهعنوان بزرگترین پهنه جغرافیایی کشور، باید از بهترین دانشگاهها برخوردار باشد
وی افزود: در صورت ورود و مشارکت دانشگاهها، با درهای بسته مواجه نخواهند شد و در مجموعه اجرایی استان، از فعالیتهای دانشگاهی در مسیر توسعه حمایت میشود.