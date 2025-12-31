به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با اشاره به تنوع قابل توجه موضوعات و چالش‌ها در این استان گفت: کرمان از ظرفیت‌ها و مسائل متعددی برخوردار است که دانشگاه‌ها می‌توانند با تعریف مأموریت‌های مشخص و هدفمند، بر حل آن‌ها تمرکز کنند.

دکتر محمدعلی طالبی چهارشنبه ۱۰ دی‌ در دیدار معاونان وزارت علوم گفت: در حوزه آموزش عالی استان، روند مناسبی در حال شکل‌گیری و فضای بسیار مطلوبی برای تعامل میان دانشگاه، دولت و صنعت فراهم شده است.

طالبی گفت: نگاه ما بر این اساس است که کرمان به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه جغرافیایی کشور، باید از بهترین دانشگاه‌ها برخوردار باشد

وی افزود: در صورت ورود و مشارکت دانشگاه‌ها، با درهای بسته مواجه نخواهند شد و در مجموعه اجرایی استان، از فعالیت‌های دانشگاهی در مسیر توسعه حمایت می‌شود.