پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام محمدی با اشاره به کمبود جدی نمازخانه در مدارس، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۱۵۴ مدرسه در شهر زنجان فاقد نمازخانه بوده و نمازخانه ۹۲ مدرسه دیگر نیز نیازمند تعمیر و تجهیز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حجتالاسلام محمدی،با بیان اینکه وضعیت اقامه نماز در مدارس نیازمند توجه ویژه است، اظهار کرد: در پایش انجام شده از عملکرد ۷۳ دستگاه اجرایی استان در حوزه نماز، ۱۱ دستگاه عملکرد قابل قبول و ۴۱ دستگاه عملکرد شایستهای داشتهاند.
وی افزود: همه ادارات شهرستانهای استان موظف به برگزاری جلسات شورای نماز هستند که تاکنون ۴۰ دستگاه اجرایی در این زمینه همکاری و مشارکت داشتهاند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان با اشاره به اجرای طرح «امام جماعت در مدارس»، گفت: هدف این طرح، تأمین نیروی انسانی برای اقامه نماز در مدارسی است که فاقد امام جماعت هستند.
وی ادامه داد: تاکنون ۴۸ امام جماعت از دستگاههای اجرایی در قالب این طرح در مدارس مشارکت داشتهاند و نماز جماعت را در نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر زنجان اقامه میکنند.
محمدی با تأکید بر رعایت عدالت در اجرای این طرح، افزود: از دستگاههای اجرایی درخواست کردهایم توجه خود را معطوف به همه مدارس کرده و در توزیع ظرفیتها، عدالت را مدنظر قرار دهند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان با اشاره به جمعیت بیش از ۲۳۰ هزار دانشآموز در استان، تصریح کرد: آموزش و تربیت دینی دانشآموزان و اشاعه فرهنگ نماز در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه به نماز میتواند نقش مؤثری در شکلگیری شخصیت معنوی نسل آینده داشته باشد.
وی بیان کرد: حضور برخی مدیران دستگاههای اجرایی به همراه امامان جماعت در مدارس و تقدیم هدایایی به دانشآموزان، اقدامی مؤثر در ترویج فرهنگ نماز است که امیدواریم این حمایتها استمرار داشته باشد.
محمدی با اشاره به دلایل کمبود نمازخانه در مدارس استان، گفت: تفکیک مدارس به متوسطه اول و دوم باعث کمبود فضای آموزشی شده و در برخی مدارس، مدیران ناچار به اقامه نماز در فضاهای باز هستند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان از انجام پیگیریهایی برای جبران این کمبود خبر داد و افزود: رایزنیهایی با بخش خصوصی، خیرین و حتی دادگستری استان انجام شده تا از همه ظرفیتها برای ساخت نمازخانه در مدارس استفاده شود.
وی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در تقویت نماز در مدارس، گفت: برگزاری کلاسهای تخصصی نماز، اردوهای فرهنگی مرتبط و اختصاص بودجه در این حوزه، از اقدامات مؤثر در ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین دانشآموزان است.