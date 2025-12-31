جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: تهیه اطلس نقاط پرتصادف شامل جمع‌آوری داده‌های تصادفات، شناسایی نقاط تکرار حادثه با استفاده از معیار‌های استاندارد، تحلیل داده‌ها برای یافتن علل و ترسیم این نقاط بر روی نقشه‌ها برای اقدامات پیشگیرانه از الزامات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی در دومین نشست تخصصی پلیس راهور فراجا در سال ۱۴۰۴ با اشاره به اهمیت و تاثیر گذاری ماموریت راهور اظهارکرد: مدیریت ترافیکی و آمد و شدی و تردد نیازمند یک اقدام مطالعاتی دقیق و از طرفی طرح اجرایی قوی‌تر است.

وی اجرای هر طرح عملیاتی را نیازمند نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه دانست و تاکید کرد: بی تفاوتی به وقوع جرم باعث هرج و مرج و خدشه به ساحت قانون و قانون گریزی می‌شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه «مسئله یابی»، «علت یابی»، «تحلیل رویدادها»، «اقدامات پژوهشی بر مبنای مطالعه محیطی-میدانی و نیازسنجی دقیق» باید در اولویت هر اقدامی باشد، افزود: معتقدم که قانون باید بازدارنده باشد و هزینه جرم و مجازات تناسب داشته باشد. مجازات باید بازدارنده باشد.

رضایی بر لزوم تدوین اطلسی از زمان و مکان‌های پر تصادف تاکید کرد و گفت: تهیه اطلس نقاط پرتصادف شامل جمع‌آوری داده‌های تصادفات، شناسایی نقاط تکرار حادثه با استفاده از معیار‌های استاندارد، تحلیل داده‌ها برای یافتن علل و ترسیم این نقاط روی نقشه‌ها برای اطلاع‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه از الزامات است.

در ابتدای نشست سردار سید تیمور حسینی - رئیس راهنمایی و رانندگی فراجا - گزارشی از روند برگزاری دومین نشست تخصصی پلیس راهور در سال ۱۴۰۴ ارائه و اظهارکرد: در چهارمین روز از دومین نشست تخصصی پلیس راهور فراجا در سال ۱۴۰۴ هستیم و پیرو تدبیر فرمانده محترم کل انتظامی در باب برگزاری کارگاه‌های معماری آینده فراجا این نشست برگزار شده است.

وی گفت: در این نشست تخصصی سیاستگذاری، چگونگی اجرای ماموریت‌های پیش رو، چون اجرای طرح زمستانی، طرح نوروزی و سایر مناسب‌های پیش رو نیز بحث و برنامه ریزی و تدابیر ابلاغ شد.