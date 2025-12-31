­وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن جودوی آکادمی ملی المپیک در جریان روند آماده‌سازی تیم ملی MMA اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، عصر امروز چهارشنبه ۱۰ دی با حضور در سالن جودوی آکادمی ملی المپیک با بازدید از تمرین‌های تیم ملی MMA زنان و مردان در جریان روند آماده‌سازی ورزشکاران اعزامی به قهرمانی آسیا چین قرار گرفت.

وزیر ورزش در این بازدید در جمع ملی‌پوشان گفت: هر چقدر در رشته‌های رزمی بیشتر تمرین کنید چه داخلی و چه خارجی موفق‌تر خواهید بود. تمرینات را که می‌دیدم تمرینات خوب بود باید بیشتر مبارزه کنید که البته موفقیت زمانی حاصل می‌شود که فدراسیون شرایط مبارزه را برای شما فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مشکل در رشته‌های رزمی دو موضوع است اول این که یک ورزشکار باید هوازی و غیرهوازی اش خوب باشد و نگران این باشد که بدنش سرد نشود تا آسیب نبیند. خودتان ضعف و قوت خود را بهتر می‌دانید.

وزیر ادامه داد: دوم سبک زندگی است کسی که می‌خواهد قهرمان شود باید تمام تمرکزش در ورزش باشد باید از فضای مجازی خارج شود حتی زمانی که می‌خوابد باید به مسابقه اش فکر کند که البته تصویرسازی ذهنی ورزشکار به سبک زندگی او برمی گردد. سبک زندگی خودتان تعیین می‌کند که می‌توانید موفق باشید یا خیر؟ هر چقدر برای خودتان سخت بگیرید روز مبارزه موفق‌تر خواهید بود.

دنیامالی تاکید کرد: یکی از علل استرس برای ورزشکاران این است که آماده نیستند؛ هر چقدر از نظر روانی ورزشکار قویتر باشد استرس نخواهد داشت.

تلاش وزارت ورزش بر این است که ورزشکاران در بهترین شرایط عازم این مسابقات شوند.

او خاطرنشان کرد: به چگینی رییس فدراسیون گفتم باید به ملی پوشان حقوق دهند تا جیب ورزشکاران خالی نباشد.

چگینی نیز در پاسخ به وزیر ورزش گفت: زمانی که برگردیم، چون باید هر ۱۳ ورزشکار را حفظ کنیم حقوق هم در نظر می‌گیریم البته این که مبلغش چقدر باشد هنوز فکر نکردم.

وزیر ورزش خطاب به ملی پوشان گفت:، چون مسابقات آسیایی است باید برای طلا بجنگید و فکر نقره و برنز را از ذهنتان بیرون کنید. به هر صورت برای تک تک شما و مربیان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم دست پر گردید.

در ادامه، چگینی رییس فدراسیون ضمن تشکر از زحمات وزیر ورزش و جوانان افزود: اگر حمایت‌های وزیر نبود امکان اعزام به قهرمانی آسیا را نداشتیم. به من دستور دادند که به شما حقوق تعیین کنم که قطعا این کار انجام خواهد شد.

او تصریح کرد: امیدوارم ملی پوشان با کسب مدال زحمات شما را جبران کند.

دنیامالی نیز تاکید کرد: وزارت ورزش وظیفه دارد امکانات لازم را برای شما فراهم کند تا افتخارآفرینی کنید.

در ادامه وزیر ورزش از اردوی تیم ملی بانوان MMA اعزامی به قهرمانی آسیا چین بازدید کرد و مربیان و بانوان ملی پوش این قول را دادند که با کسب ۷ نشان خوش رنگ زحمات فدراسیون و وزیر ورزش را جبران کنند.

همچنین مربی قرقیزستانی تیم ملی MMA بانوان در این بازدید گفت: چند روز پیش برای نخستین بار به ایران آمدم و هدفم کسب بهترین نشان‌ها در قهرمانی آسیاست، خوشحالم که ایران هستم.

وزیر ورزش نیز با اشاره به مربی خارجی بانوان گفت: رزومه خوبی شما دارید و اگر الان هم بخواهید مبارزه کنید مبارزه گر خوبی هستید و از لحاظ فنی می‌توانید با بچه‌های ما خوب کار کنید. بچه‌های ما آماده هستند تا از تجربیات شما برای کسب مدال در این مسابقات استفاده کنند.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: امیدواریم در ۸ ماه باقی مانده تا ناگویا ژاپن، بعد از چین ۲ رویداد برون مرزی دیگری را نیز تجربه کنید. البته شما با ارتباط خوبی که با کشور‌های آسیا و آسیای میانه دارید امیدوارم بتوانید اردوی مشترکی را برای بانوان ملی پوش با این‌کشور‌ها تدارک ببینید.

دنیامالی تاکید کرد: طلای دختران برای ما باارزش‌تر از پسران است، من یک بار قرقیزستان آمدم و دوستان زیادی در این کشور در حوزه قایقرانی دارم.

در این بازدید محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، محمدرضا محزون، مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش، افشین چگینی، رییس فدراسیون، حضور داشتند.

رقابت‌های MMA قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۲۲ دی در چین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران متشکل از ۱۳ ورزشکار مرد و ۷ زن برای شرکت در این مسابقات ۱۵ دی عازم چین می‌شوند.

این مسابقات برای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن و بازی‌های داخل سالن (ایندورگیمز) در ریاض عربستان است.