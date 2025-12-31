پخش زنده
جشنهای سال نوی میلادی این روزها درمیان مسیحییان آذربایجانغربی درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جشنهای سال نوی میلادی این روزها در میان مسیحییان آذربایجانغربی درحال برگزاری است، آیینهایی که البته مردم شیعه و سنی استان هم در آن حاضر میشوند تا جلوهای دیگر از تنوع فرهنگی و مذهبی و همزیستی ادیان و اقوام را در این استان نشان دهند.
مسلمانان شیعه وسنی هم مثل همیشه کنار مسیحیان هستند و یک پای کارند چرا که اینجا سرزمین اتحاد ادیان و اقوام است.
ماموستا مامد کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: این اتحاد و همدلی در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از وطن برای ایران و ایرانیان مایه افتخار است.
قاسم جلیلی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانغربی هم گفت: آذربایجان غربی، سرزمین دوستی اقوام و ادیان و نماد وحدت ایران است.