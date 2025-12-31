به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جشن‌های سال نوی میلادی این روز‌ها در میان مسیحییان آذربایجان‌غربی درحال برگزاری است، آیین‌هایی که البته مردم شیعه و سنی استان هم در آن حاضر می‌شوند تا جلوه‎ای دیگر از تنوع فرهنگی و مذهبی و همزیستی ادیان و اقوام را در این استان نشان دهند.

مسلمانان شیعه وسنی هم مثل همیشه کنار مسیحیان هستند و یک پای کارند چرا که اینجا سرزمین اتحاد ادیان و اقوام است.

ماموستا مامد کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: این اتحاد و همدلی در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از وطن برای ایران و ایرانیان مایه افتخار است.

قاسم جلیلی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌غربی هم گفت: آذربایجان غربی، سرزمین دوستی اقوام و ادیان و نماد وحدت ایران است.