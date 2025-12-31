به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پی تماسی از روستای هنی‌آباد مبنی بر شروع درد زایمان یک مادر باردار در هفته پایانی بارداری با مرکز ارتباطات ۱۱۵ بلافاصله آمبولانس پایگاه یوزبند به محل اعزام شد اما به دلیل کولاک شدید و بسته بودن راه فرعی روستایی، با عوامل راهداری هماهنگی لازم برای بازگشایی مسیر انجام شد.

پس از تلاش مشترک عوامل اورژانس ۱۱۵ یوزبند و اداره راه، مسیر بازگشایی و آمبولانس به این روستای دسترسی پیدا کرد.

کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مادر باردار را با هماهنگی‌های قبلی برای دریافت خدمات تکمیلی درمانی، در یک مأموریت سه ساعته به بیمارستان امام خمینی شهرستان کلیبر منتقل کردند

این عملیات نجات با همکاری مؤثر اورژانس پیش‌بیمارستانی و عوامل راهداری، در شرایط نامساعد جوی با موفقیت انجام شد.