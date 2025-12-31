پخش زنده
رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق گفت: فتوای جهاد آیت الله سیستانی، تاثیر بسزایی در شکست هیمنه تروریسم و تروریستها داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق تاکید کرد که فرماندهان شهید، بهدلیل نقش و اثرگذاری بزرگی که در آزادسازی سرزمینها و ملتها از چنگ دشمنان و اشغالگران دارند، همواره دشمنان را به خشم و واکنش وامیدارند.
الفیاض اشاره کرد که فرمانده شهید، قاسم سلیمانی بهتنهایی یک پیروزی بزرگ برای عراق بهشمار میآید؛ حال باید تصور کرد که دیگر فرماندهان شهید و همهی شهدا چه جایگاه و سهم عظیمی دارند.
وی با بیان اینکه «فرماندهان نصر مدافع حقوق و انسانیت بودند» تأکید کرد که گرامیداشت یاد آنان، در واقع بزرگداشت ارزشهایی است که فراتر از مرزهای سیاسی و قومی معنا پیدا میکند.
رئیس سازمان الحشد الشعبی با اشاره به نقش تعیینکننده این فرماندهان در مقابله با تروریسم گفت: «فرماندهان، فتوا و نبرد بزرگ با تروریسم، سه ضلع اصلی بودند که عامل تعیینکننده در شکستن هیمنه گروههای تروریستی شدند»؛ عاملی که به گفته او مسیر پیروزی و تثبیت امنیت در عراق را هموار کرد.
الفیاض تصریح کرد: «ما فرماندهان نصر، ارزشها و خاطره آنان را چه در زمان سختی و چه در دوران آرامش، همواره زنده نگه میداریم»، زیرا این فرماندهان «میراثی اخلاقی و ملی از خود برجای گذاشتند که از زمان و مکان فراتر میرود».
وی در ادامه، مسئولیت کنونی نهادهای امنیتی و سیاسی عراق را پاسداری از این میراث دانست و گفت: «مسئولیت ما امروز این است که اصول فرماندهان پیروزی را حفظ کنیم و از دستاوردهای پیروزی صیانت نماییم.»
رئیس سازمان الحشد الشعبی در پایان با اشاره به تجربه همراهی با این فرماندهان اظهار کرد: «همراهی با فرماندهان پیروزی برای ما افتخار بزرگی بود و امروز نیز بخشی از مسئولیت تاریخی آنان بر دوش ما قرار دارد»؛ مسئولیتی که به گفته او باید با پایبندی به ارزشها، وحدت ملی و حفظ دستاوردهای امنیتی ادامه یابد.