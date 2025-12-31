روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مارس گذشته بدون هشدار قبلی، «تحریم پنهانی» علیه ارسال مهمات کالیبر ۱۵۵ میلی‌متری به اوکراین اعمال کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت که این تصمیم در بحبوحه «کمبود شدید» این نوع مهمات در انبار‌های پنتاگون گرفته شده و «توقف عرضه» تنها راه برای ترغیب اروپایی‌ها به افزایش تولید این نوع مهمات آنهاست.

طبق این گزارش، این تصمیم منجر به انبار شدن «صد‌ها هزار گلوله» در انبار‌های غرب آلمان به مدت سه ماه و نیم شده است.

این روزنامه خاطر نشان کرد که پنتاگون در راستای سیاست محدود کردن ارسال تدارکات نظامی، تحویل موشک‌های پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین را نیز متوقف کرده است.

این افشاگری پس از آن صورت گرفت که وزارت جنگ آمریکا در مارس گذشته از تعلیق موقت «ارسال انواع کمک‌های نظامی» به اوکراین از ۴ مارس خبر داد.

در این میان روسیه تأکید کرد که تأمین تسلیحات غربی برای اوکراین مانع از دستیابی به توافق صلح می‌شود و کشور‌های ناتو را مستقیماً درگیر جنگ میان اوکراین و روسیه می‌کند؛ سیاستی که مسکو آن را «بازی با آتش» توصیف نموده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز، پیش از این هشدار داده بود که هرگونه محموله تسلیحاتی به مقصد اوکراین، هدف مشروعی برای نیرو‌های روسی خواهد بود چرا که کرملین معتقد است «ارسال تسلیحات به اوکراین توسط غرب نه فقط به مذاکرات کمکی نمی‌کند بلکه تأثیر منفی خواهد داشت».